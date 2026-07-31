Цены на нефть завершают июль уверенным ростом: сколько стоит баррель

Рынок отреагировал на информацию о том, что часть танкеров развернулась в Ормузском проливе. Это заставило трейдеров вновь оценивать риски для поставок по одному из ключевых морских маршрутов, поэтому цены на нефть готовятся завершить июль уверенным ростом.

Сколько стоит нефть сейчас

В пятницу, 31 июля, по данным Reuters, стоимость "черного золота" была следующей:

фьючерсы на эталонную нефть марки Brent подорожали на 1,31 доллара – до 90,34 доллара за баррель ;

; фьючерсы на американскую WTI подорожали на 1,95 доллара – до 85,54 доллара за баррель.

В частности, на цены повлияли сообщения иранских СМИ о том, что Корпус стражей исламской революции якобы остановил два танкера, следовавших через Ормузский пролив, в то время как еще четыре судна изменили курс. При этом Иран и Оман продолжают переговоры по вопросу управления этим водным путем, несмотря на то, что Тегеран ранее отклонил предложение о совместном администрировании.

Напряженной остается ситуация и в районе Баб-эль-Мандебского пролива, через который за последние сутки прошло 29 грузовых судов. В настоящее время Саудовская Аравия стремится возглавить коалицию для усиления оборонного сотрудничества в Красном море после угроз хуситов.

Рынок уже торгует не войной, а данными о движении судов,

– отметил аналитик SEB Research Оле Хвалбье.

Таким образом, по итогам июля Brent может подорожать почти на 24%, а WTI – примерно на 23%

Напомним, в настоящее время внимание трейдеров приковано к еще одному важному региону добычи нефти – Северному морю. По словам Дональда Трампа, в телефонном разговоре накануне новый премьер-министр Великобритании заявил о готовности более прагматично использовать энергетические ресурсы своей страны.