Какие цены на нефть

В среду, 9 июля, фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 57 центов (0,8%), до 70,15 доллара за баррель. Фьючерсы на американскую нефть WTI выросли на 40 центов (0,6)%, до 68,33 доллара, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Как отмечается, это самые высокие цены для обеих марок нефти с 23 июня.

Почему выросли цены на нефть

Согласно последнему прогнозу Управления энергетической информации США, в 2025 году добыча нефти в стране будет ниже предыдущих ожиданий. Снижение цен заставило производителей сократить активность уже в этом году.

Снижение прогноза добычи в США вызвало рост котировок. Он продолжился на фоне повышения цен на другие сырьевые товары, которое последовало после новостей о пошлинах на медь и обострением ситуации в Красном море,

– отметил аналитик Price Futures Group Фил Флинн.

Президент США Дональд Трамп заявил, что объявит о введении 50-процентной пошлины на медь. Это решение стало неожиданностью для рынков и спровоцировало рост цен на медь до рекордного уровня.

Важно! Медь имеет ключевое значение для производства электромобилей, военной техники, энергетической инфраструктуры и широкого спектра потребительских товаров.

Кроме того, в Красном море в результате атаки с участием беспилотника и катера погибло три моряка сухогруза Eternity C, шедшего под флагом Либерии и эксплуатировавшегося греческой компанией.

Инцидент произошел у побережья Йемена и стал вторым за сутки после нескольких месяцев относительного затишья.

Интересно! Продолжающиеся атаки в Красном море вынуждают суда, перевозящие нефть, СПГ и другие энергоносители, обходить регион, что увеличивает длительность маршрутов и способствует росту цен на энергоресурсы.

Некоторые аналитики также указывают, что поддержку рынку оказало техническое закрытие коротких позиций после того, как цена Brent превысила психологически и технически важный уровень в 70 долларов за баррель.