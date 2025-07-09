Які ціни на нафту

У середу, 9 липня, ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 57 центів (0,8%), до 70,15 долара за барель. Ф'ючерси на американську нафту WTI зросли на 40 центів (0,6)%, до 68,33 долара, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Як зазначається, це найвищі ціни для обох марок нафти з 23 червня.

Чому зросли ціни на нафту

Згідно з останнім прогнозом Управління енергетичної інформації США, у 2025 році видобуток нафти в країні буде нижчим за попередні очікування. Зниження цін змусило виробників скоротити активність уже цього року.

Зниження прогнозу видобутку в США викликало зростання котирувань. Воно продовжилося на тлі підвищення цін на інші сировинні товари, яке послідувало після новин про мита на мідь і загостренням ситуації в Червоному морі,

– зазначив аналітик Price Futures Group Філ Флінн.

Президент США Дональд Трамп заявив, що оголосить про введення 50-відсоткового мита на мідь. Це рішення стало несподіванкою для ринків і спровокувало зростання цін на мідь до рекордного рівня.

Важливо! Мідь має ключове значення для виробництва електромобілів, військової техніки, енергетичної інфраструктури та широкого спектра споживчих товарів.

Крім того, у Червоному морі в результаті атаки за участю безпілотника та катера загинуло три моряки суховантажу Eternity C, що йшов під прапором Ліберії та експлуатувався грецькою компанією.

Інцидент стався біля узбережжя Ємену і став другим за добу після декількох місяців відносного затишшя.

Цікаво! Тривалі атаки в Червоному морі змушують судна, що перевозять нафту, СПГ та інші енергоносії, обходити регіон, що збільшує тривалість маршрутів і сприяє зростанню цін на енергоресурси.

Деякі аналітики також вказують, що підтримку ринку надало технічне закриття коротких позицій після того, як ціна Brent перевищила психологічно і технічно важливий рівень в 70 доларів за барель.