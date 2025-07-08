Почему BP заинтересовалась Ливией

Интерес к Ливии, одного из ведущих производителей нефти в Африке и члена ОПЕК, вырос после того, как BP отказалась от своей неудачной стратегии перехода к низкоуглеродной экономике. Компания снова сосредоточилась на ископаемом топливе, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Как отмечается в заявлении британской энергетической компании, меморандум о взаимопонимании предусматривает совместную работу над анализом технических данных и оценкой потенциальных возможностей.

Это соглашение отражает нашу серьезную заинтересованность в расширении партнерства с NOC и в поддержке будущего энергетического сектора Ливии. Мы рассчитываем применить глобальный опыт BP в восстановлении и управлении крупнейшими нефтяными месторождениями,

– заявил исполнительный вице-президент BP по газу и низкоуглеродной энергетике Уильям Лин.

Интересно! Соглашение касается месторождений Сарир и Мессла, открытых в 1961 и 1971 годах соответственно.

В 2024 году BP, после десятилетнего перерыва, возобновила геологоразведочные работы в Ливии в партнерстве с компанией Eni SpA, сосредоточившись на поиске месторождений природного газа.