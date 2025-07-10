Какие цены на нефть

В четверг, 10 июля, фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 4 цента – до 70,23 доллара за баррель. Контракты на американскую нефть WTI снизились на 1 цент, до 68,37 доллара за баррель, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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В аналитики отмечают, что макроэкономическая неопределенность сдерживает спрос, особенно в странах Азии. Также отмечается снижение надбавок за геополитическую нестабильность на фоне перемирия, что продолжается между Израилем и Ираном.

Что влияет на цены

На фоне сохранения опасений по поводу инфляционного давления, вызванного тарифной политикой Трампа, только "пара" членов Федеральной резервной системы на заседании 17-18 июня допустила возможность снижения процентных ставок уже в этом месяце

Важно! Более высокие ставки делают заимствования дороже, что в свою очередь снижает спрос на нефть.

Тем не менее, поддержку ценам оказывает ослабление доллара – снижение курса американской валюты делает нефть более доступной для покупателей, владеющих другими валютами, что стимулирует спрос.

Дополнительным фактором поддержки стало сокращение запасов бензина и дистиллятов в США на прошлой неделе.

Примечательно! Согласно данным Управления энергетической информации США (EIA), спрос на бензин за неделю вырос на 6%, достигнув 9,2 миллиона баррелей в сутки.

Между тем аналитик IG Тони Сикамор выразил сомнение, что последнее решение ОПЕК+ об увеличении квот на добычу приведет к реальному росту производства.

По его словам, некоторые страны уже превышают установленные лимиты, а другие, например Россия, физически не способны нарастить добычу из-за поврежденной инфраструктуры.