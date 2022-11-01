Нефть стремительно восстанавливает позиции на рынке и почему это зависит от Китая
Марки нефти Brent и WTI возобновили свои потери за предыдущую сессию. Какие ожидания Китая сыграли здесь важную роль – читайте в материале 24 канала.
Актуальные данные о ценах на нефть
Во вторник, 1 ноября, баррель нефти Brent торгуется по цене на уровне 95,24 доллара. С начала сессии котировка этой марки выросла в цене на 0,43%, согласно данным Finance! Yahoo. По сравнению с прошлым днем, сырье подорожало на 0,55 доллара.
Важно Инвестиционный бум в мире: как начать и избежать мошенников
Параллельно контракты на американскую нефть – West Texas Intermediate – стоят 88,45 доллара за баррель. С начала торгов эта марка выросла в цене на 2,22%. В то время как по сравнению с предыдущим торговым днем, сырье подорожало на 2,18 доллара.
По данным Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:
- Марка нефти Brent торгуется на уровне 94,86 доллара за баррель (+0,20 доллара);
- Баррель американской нефти WTI торгуется по цене 88,62 доллара за баррель (+2,03 доллара).
Что происходит на рынке нефти
Китай продолжает оставаться важным фактором влияния на рынке нефти. В ходе сегодняшних торгов сыграли роль ожидания, что в Поднебесной могут возобновить работу после строгих ограничений, введенных через коронавирус.
Это важно для рынка, ведь именно Китай является одним из крупнейших потребителей сырья в мире, пишет Reuters. Котировки Brent и WTI отыграли позиции, которые потеряли во время предыдущей торговой сессии.
Прогнозы по ценам на нефть от профессионалов:
- Эксперты Goldman Sachs ожидают, что стоимость нефти марки Brent может возрасти до 130 долларов за баррель до конца 2022 года. Подчеркивают, что на рынке фиксируют дефицит, даже несмотря на замедление экономического роста, поэтому это тянет цены вверх.
- В то время как эксперты из Bank of America считают, что в этом году нефть WTI в среднем может торговаться по цене в 100 долларов, а в 2023 году цена упадет до 95 долларов за баррель.
- Если же сценарий с рецессией станет реальностью, то прогнозируют, что нефть может обвалиться до 65 долларов в этом году с последующим падением до 45 долларов в 2023 году. Это ведь непосредственно повлияет на спрос, согласно отчету Citigroup.
- В Fitch Solutions в новом прогнозе отметили, что в 2022 году стоимость баррелей Brent может достигнуть 105 долларов, тогда как в следующем году снизится до 85 долларов за баррель.