Актуальные данные о ценах на нефть

В понедельник, 31 октября, баррель нефти Brent торгуется по цене на уровне 94,69 доллара. С начала сессии котировки этой марки подешевели на 1,13%, согласно данным Finance! Yahoo. По сравнению с минувшей пятницей сырье подешевело на 1,35 доллара.

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Параллельно контракты на американскую марку нефти – West Texas Intermediate – стоят 86,27 доллара за баррель. С начала торгов эта марка потеряла 1,85%. В то время как по сравнению с торгами в пятницу, цена упала на 1,82 доллара.

По данным Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:

Марка нефти Brent торгуется на уровне 94,66 доллара за баррель (-1,31 доллара);

за баррель (-1,31 доллара); Баррель американской нефти WTI торгуется по цене 86,59 доллара за баррель (-1,36 доллара).

Что происходит на рынке нефти

Цены на нефть продолжают падать. Опасаются, что Китае, который является второй экономикой в мире и одним из крупнейших импортеров сырья, могут в очередной раз расширить ограничения по борьбе с коронавирусом.

Соответственно это может негативно повлиять на спрос. Еще один фактор, подтолкнувший цены к падению – слабее, чем ожидали данные по активности производств в Китае, пишет Reuters.

Прогнозы по ценам на нефть от профессионалов: