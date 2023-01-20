Последние изменения на рынке нефти

В ходе торгов в четверг, 19 января 2023 года, нефть Brent торговалась на рынке по цене на уровне 86,16 доллара за баррель. Сырье подорожало на 1,18 доллара или 1,4% во время торговой сессии.

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Американская нефть, известная на рынке под маркой West Texas Intermediate, завершила очередной торговый день с ценой 80,33 доллара за баррель. С начала торгов сырье прибавило в цене 0,85 доллара или 1,1%, информирует Reuters. Для обеих марок нефти это самый высокий ценовой уровень к закрытию торгов с 1 декабря.

По данным Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:

Марка нефти Brent торгуется на уровне 86,35 доллара за баррель (+1,61%);

за баррель (+1,61%); Баррель американской нефти WTI стоил 80,58 доллара за баррель (+1,38%).

Главные факторы воздействия

В ходе торговой сессии цены на нефть выросли до пикового уровня с начала декабря 2022 года. Важным фактором влияния на рынке остается постепенно открывающийся Китай.

Это приводит к увеличению спроса на сырье в стране со второй экономикой мира. Напомним, что именно Китай является одним из мощнейших экспортеров нефти в мире. В то же время, рынок списал мощное увеличение резервов сырой нефти в США, которое фиксируют вторую неделю подряд.

Прогнозы от экспертов по ценам на нефть: