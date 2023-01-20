Останні зміни на ринку нафти

Під час торгів у четвер, 19 січня 2023 року, нафта Brent торгувалася на ринку за ціною на рівні 86,16 долара за барель. Сировина подорожчала на 1,18 долара або 1,4% під час торгової сесії.

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Американська нафта, яка відома на ринку під маркою West Texas Intermediate, завершила черговий торговий день з ціною у 80,33 долара за барель. Від початку торгів сировина додала в ціні 0,85 долара або 1,1%, інформує Reuters. Для обох марок нафти це найвищий ціновий рівень на момент закриття торгів з 1 грудня.

За даними Bloomberg, вартість нафти зупинилася на таких рівнях:

Марка нафти Brent торгується на рівні 86,35 долара за барель (+ 1,61%);

за барель (+ 1,61%); Барель американської нафти WTI коштував 80,58 долара за барель (+ 1,38%).

Головні фактори впливу

Під час торгової сесії ціни на нафту зросли до пікового рівня з початку грудня 2022 року. Важливим фактором впливу на ринку залишається Китай, який поступово відкривається.

Це призводить до зростання попиту на сировину у країні з другою економікою світу. Нагадаємо, що саме Китай є одним із найпотужніших експортерів нафти у світі. Водночас ринок списав потужне збільшення резервів сирої нафти у США, яке фіксують другий тиждень поспіль.

Прогнози від експертів щодо цін на нафту: