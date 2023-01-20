Останні зміни на ринку нафти
Під час торгів у четвер, 19 січня 2023 року, нафта Brent торгувалася на ринку за ціною на рівні 86,16 долара за барель. Сировина подорожчала на 1,18 долара або 1,4% під час торгової сесії.
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Американська нафта, яка відома на ринку під маркою West Texas Intermediate, завершила черговий торговий день з ціною у 80,33 долара за барель. Від початку торгів сировина додала в ціні 0,85 долара або 1,1%, інформує Reuters. Для обох марок нафти це найвищий ціновий рівень на момент закриття торгів з 1 грудня.
За даними Bloomberg, вартість нафти зупинилася на таких рівнях:
- Марка нафти Brent торгується на рівні 86,35 долара за барель (+ 1,61%);
- Барель американської нафти WTI коштував 80,58 долара за барель (+ 1,38%).
Головні фактори впливу
Під час торгової сесії ціни на нафту зросли до пікового рівня з початку грудня 2022 року. Важливим фактором впливу на ринку залишається Китай, який поступово відкривається.
Це призводить до зростання попиту на сировину у країні з другою економікою світу. Нагадаємо, що саме Китай є одним із найпотужніших експортерів нафти у світі. Водночас ринок списав потужне збільшення резервів сирої нафти у США, яке фіксують другий тиждень поспіль.
Прогнози від експертів щодо цін на нафту:
- Нагадаємо, що в американському банку Morgan Stanley вважають, що динаміка на ринку нафти зміниться у другій половині поточного року, наприкінці якого можуть зафіксувати вищі ціни на сировину;
- Зокрема, нафта марки Brent, за новим прогнозом, може завершити рік з ціною на рівні 110 доларів за барель;
- Водночас експерти з британського банку Barclays недавно заявили, що на фоні глобального погіршення виробничої активності може виникнути ризик зниження їхнього поточного прогнозу щодо вартості нафти Brent на рівні 98 доларів за барель на 2023 рік.