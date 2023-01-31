Последние изменения на рынке
По состоянию на вторник, 31 января 2023 года, котировки Индекса доллара США выросли на 0,22% к 102,50, информирует Yahoo!Finance. С начала торговой сессии этот показатель колебался в диапазоне 102,12 – 102,61.
Крайние позиции для Индекса доллара за последние 12 месяцев:
- Этот показатель достиг годового максимума на уровне 114,78. Кроме того, это лучший результат за 20 лет;
- За аналогичный период минимальный уровень для котировок составил 95,14, согласно данным CNBC.
Доллар США несколько укрепил позиции на рынке в преддверии ряда встреч финансовых регуляторов в мире. В то же время, это не изменило общую динамику валюты, которая остается на пути к четвертому подряд месяцу обесценивания, информирует издание, информирует Reuters. За январь американская валюта потеряла больше 1,5%.
Что такое Индекс доллара СШАЭто показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров официального Вашингтона. Речь идет о евро, иене, фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.
Больше новостей о долларе США:
- Специалисты рассказали об основных причинах стремительного укрепления доллара США в 2022 году. К тому же, за этот период Индекс доллара зафиксировал несколько серьезных рекордов. Кроме того, они поделились прогнозами на 2023 год;
- Эксперты Morgan Stanley считают, что в 2023 году позиции доллара США ослабнут благодаря оживлению экономической активности в мире и ослаблению фактора неопределенности.