Последние изменения на рынке

По состоянию на вторник, 31 января 2023 года, котировки Индекса доллара США выросли на 0,22% к 102,50, информирует Yahoo!Finance. С начала торговой сессии этот показатель колебался в диапазоне 102,12 – 102,61.

Крайние позиции для Индекса доллара за последние 12 месяцев:

Этот показатель достиг годового максимума на уровне 114,78. Кроме того, это лучший результат за 20 лет ;

Кроме того, это лучший результат за ; За аналогичный период минимальный уровень для котировок составил 95,14, согласно данным CNBC.

Доллар США несколько укрепил позиции на рынке в преддверии ряда встреч финансовых регуляторов в мире. В то же время, это не изменило общую динамику валюты, которая остается на пути к четвертому подряд месяцу обесценивания, информирует издание, информирует Reuters. За январь американская валюта потеряла больше 1,5%.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров официального Вашингтона. Речь идет о евро, иене, фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Больше новостей о долларе США: