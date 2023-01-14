Последние изменения на рынке нефти

В ходе торгов в пятницу, 13 января 2023 года, нефть Brent торговалась на рынке по цене на уровне 85,28 доллара за баррель. Сырье подорожало на 1,25 доллара или 1,5% во время торговой сессии.

Актуально Вперед к свершениям: топ первоочередных советов для начинающих инвесторов

Американская нефть, известная на рынке под маркой West Texas Intermediate, завершила очередной торговый день с ценой 79,86 доллара за баррель. С начала торгов сырье прибавило в цене 1,47 доллара или 1,9%, информирует Reuters.

По данным Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:

Марка нефти Brent торгуется на уровне 85,43 доллара за баррель (+1,67%);

за баррель (+1,67%); Баррель американской нефти WTI торгуется по цене 79,86 доллара за баррель (+1,88%).

Главные факторы воздействия

В целом, стоимость черного золота выросла на 1% во время торговой сессии, достигнув наилучшего недельного результата с октября 2022 года. Цена нефти Brent за последнюю неделю взлетела на 8,6%. Параллельно баррель сырья WTI подорожал на 8,4% за аналогичный период.

При этом обеим маркам удалось нивелировать большинство обесценений, зафиксированных на прошлой неделе. Такую динамику на рынке нефти поддерживали два фактора:

Во-первых, доллар упал до минимума за 7 месяцев относительно корзины из 6 валют основных торговых партнеров США;

относительно корзины из 6 валют основных торговых партнеров США; Фиксируют все больше индикаторов, свидетельствующих об увеличении спроса на нефть в Китае, являющегося одним из самых мощных экспортеров сырья в мире.

Прогнозы от экспертов по ценам на нефть: