Последние изменения на рынке нефти
В ходе торгов в пятницу, 13 января 2023 года, нефть Brent торговалась на рынке по цене на уровне 85,28 доллара за баррель. Сырье подорожало на 1,25 доллара или 1,5% во время торговой сессии.
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Американская нефть, известная на рынке под маркой West Texas Intermediate, завершила очередной торговый день с ценой 79,86 доллара за баррель. С начала торгов сырье прибавило в цене 1,47 доллара или 1,9%, информирует Reuters.
По данным Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:
- Марка нефти Brent торгуется на уровне 85,43 доллара за баррель (+1,67%);
- Баррель американской нефти WTI торгуется по цене 79,86 доллара за баррель (+1,88%).
Главные факторы воздействия
В целом, стоимость черного золота выросла на 1% во время торговой сессии, достигнув наилучшего недельного результата с октября 2022 года. Цена нефти Brent за последнюю неделю взлетела на 8,6%. Параллельно баррель сырья WTI подорожал на 8,4% за аналогичный период.
При этом обеим маркам удалось нивелировать большинство обесценений, зафиксированных на прошлой неделе. Такую динамику на рынке нефти поддерживали два фактора:
- Во-первых, доллар упал до минимума за 7 месяцев относительно корзины из 6 валют основных торговых партнеров США;
- Фиксируют все больше индикаторов, свидетельствующих об увеличении спроса на нефть в Китае, являющегося одним из самых мощных экспортеров сырья в мире.
Прогнозы от экспертов по ценам на нефть:
- Напомним, что в американском банке Morgan Stanley считают, что динамика на рынке нефти изменится во второй половине текущего года, в конце которого могут зафиксировать более высокие цены на сырье;
- В частности, нефть марки Brent, по новому прогнозу, может завершить год с ценой на уровне 110 долларов за баррель;
- В то же время, эксперты из британского банка Barclays недавно заявили, что на фоне глобального ухудшения производственной активности может возникнуть риск снижения их текущего прогноза по стоимости нефти Brent на уровне. 98 долларов за баррель на 2023 год.