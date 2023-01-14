Останні зміни на ринку нафти

Під час торгів у п'ятницю, 13 січня 2023 року, нафта Brent торгувалася на ринку за ціною на рівні 85,28 долара за барель. Сировина подорожчала на 1,25 долара або 1,5% під час торгової сесії.

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Американська нафта, яка відома на ринку під маркою West Texas Intermediate, завершила черговий торговий день з ціною у 79,86 долара за барель. Від початку торгів сировина додала в ціні 1,47 долара або 1,9%, інформує Reuters.

За даними Bloomberg, вартість нафти зупинилася на таких рівнях:

Марка нафти Brent торгується на рівні 85,43 долара за барель (+ 1,67%);

за барель (+ 1,67%); Барель американської нафти WTI торгується за ціною 79,86 долара за барель (+ 1,88%).

Головні фактори впливу

Загалом вартість чорного золота зросла на 1% під час торгової сесії, досягнувши найкращого тижневого результату з жовтня 2022 року. Ціна нафти Brent за останній тиждень злетіла на 8,6%. Паралельно барель сировини WTI подорожчав на 8,4% за аналогічний період.

При цьому обом маркам вдалося нівелювати більшість знецінення, яке зафіксували на минулому тижні. Таку динаміку на ринку нафти підтримували два фактори:

По-перше, долар впав до мінімуму за 7 місяців відносно кошика з 6 валют основних торгових партнерів США;

відносно кошика з 6 валют основних торгових партнерів США; Фіксують все більше індикаторів, які свідчать про збільшення попиту на нафту у Китаї, який є одним із найпотужніших експортерів сировини у світі.

Прогнози від експертів щодо цін на нафту: