Останні зміни на ринку нафти
Під час торгів у п'ятницю, 13 січня 2023 року, нафта Brent торгувалася на ринку за ціною на рівні 85,28 долара за барель. Сировина подорожчала на 1,25 долара або 1,5% під час торгової сесії.
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Американська нафта, яка відома на ринку під маркою West Texas Intermediate, завершила черговий торговий день з ціною у 79,86 долара за барель. Від початку торгів сировина додала в ціні 1,47 долара або 1,9%, інформує Reuters.
За даними Bloomberg, вартість нафти зупинилася на таких рівнях:
- Марка нафти Brent торгується на рівні 85,43 долара за барель (+ 1,67%);
- Барель американської нафти WTI торгується за ціною 79,86 долара за барель (+ 1,88%).
Головні фактори впливу
Загалом вартість чорного золота зросла на 1% під час торгової сесії, досягнувши найкращого тижневого результату з жовтня 2022 року. Ціна нафти Brent за останній тиждень злетіла на 8,6%. Паралельно барель сировини WTI подорожчав на 8,4% за аналогічний період.
При цьому обом маркам вдалося нівелювати більшість знецінення, яке зафіксували на минулому тижні. Таку динаміку на ринку нафти підтримували два фактори:
- По-перше, долар впав до мінімуму за 7 місяців відносно кошика з 6 валют основних торгових партнерів США;
- Фіксують все більше індикаторів, які свідчать про збільшення попиту на нафту у Китаї, який є одним із найпотужніших експортерів сировини у світі.
Прогнози від експертів щодо цін на нафту:
- Нагадаємо, що в американському банку Morgan Stanley вважають, що динаміка на ринку нафти зміниться у другій половині поточного року, наприкінці якого можуть зафіксувати вищі ціни на сировину;
- Зокрема, нафта марки Brent, за новим прогнозом, може завершити рік з ціною на рівні 110 доларів за барель;
- Водночас експерти з британського банку Barclays недавно заявили, що на фоні глобального погіршення виробничої активності може виникнути ризик зниження їхнього поточного прогнозу щодо вартості нафти Brent на рівні 98 доларів за барель на 2023 рік.