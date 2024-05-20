Инвесторы, предсказавшие кризис 2008 года, сделали ставку на актив с многочисленными рекордами

Майкл Берри и Джон Полсон на сегодня выделяют золото, а также активно в него инвестируют. Для одного из них ставка на драгоценный металл - это необычный шаг, тогда как другой прогнозировал рост этого актива еще несколько лет назад.

Напомним, что с начала 2024 года стоимость золота выросла более чем на 18%, согласно данным MarketWatch. Более того, драгоценный металл достиг нового исторического максимума на рынке – 2450,07 доллара за унцию.

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В частности, инвестор Майкл Берри в первом квартале вложил деньги в траст, который держит практически все свои активы в физических золотых слитках. Согласно последним данным, на конец марта его ставку оценивали в 7,6 миллиона долларов.

Для Берри покупка золота – это очень необычный шаг, поскольку он известен благодаря "вынюхиванию" дешевых акций на рынке. Для примера, инвестор обратил внимание на ценные бумаги GameStop задолго до того, как они стали известным мемом. Добавим, что недавно акции компании подорожали более чем на 80%. Более того, торги приостанавливали несколько раз из-за серьезной волатильности.

На момент создания этого материала, стоимость золота колеблется на уровне 2440 долларов за унцию. Металл демонстрирует положительную динамику на рынке, согласно данным Markets Insider . Всего с начала года золото успело установить несколько рекордов и обновить собственные исторические максимумы.

Кроме Берри внимание на золото и другие драгоценные металлы обратил инвестор Джон Полсон. Его инвестиционная фирма в отчете указала ряд компаний, которые связаны с золотом. Дело в том, что в 2021 году инвестор предсказал, что Федеральный резерв США поднимет ставку из-за инфляции.

Полсон, для примера, заявлял, что двойной удар – увеличение спроса и ограниченное предложение – приведет к стремительному росту стоимости металла. Для понимания, тогда стоимость драгоценного металла колебалась на уровне 1800 долларов за унцию. Его прогноз оказался максимально точным.