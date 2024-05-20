Основные факторы влияния на рынке

Нефть начала неделю с достаточно существенного роста. На рынок влияет политическая неопределенность в странах, которые имеют важное значение для производства нефти.

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В частности, речь идет о новостях из Ирана, где в авиакатастрофе погиб президент Ибрахим Раиси. Кроме того, кронпринц Саудовской Аравии отменил поездку в Японию. Главная причина, которую озвучили, – проблемы со здоровьем короля.

Согласно данным Bloomberg, цены на нефть завершили торговую сессию на таких уровнях:

Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 84,04 доллара за баррель (+0,07%)

Контракты WTI торгуются по цене 79,99 доллара за баррель (- 0,09%).

Как изменилась стоимость нефти

В понедельник, 20 мая, нефть Brent подорожала на 41 цент или 0,5%. Стоимость сырья колеблется на уровне 84,39 доллара за баррель. До этого сырье даже зафиксировало рост до максимума с 10 мая – 84,43 доллара за баррель.

Тогда как нефть WTI выросла в цене 23 цента до 80,29 доллара за баррель. Ранее американское сырье успело подорожать до пикового значения с 1 мая – 80,35 доллара за баррель, согласно данным Reuters.