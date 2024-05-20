Нагадаємо, що з початку 2024 року вартість золота зросла на понад 18%, згідно з даними MarketWatch. Ба більше, дорогоцінний метал досягнув нового історичного максимуму на ринку – 2450,07 долара за унцію.

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Інвестори, які передбачили кризу 2008 року, роблять ставку на золото

Зокрема, інвестор Майкл Беррі у першому кварталі вклав гроші у траст, який тримає практично всі свої активи у фізичних золотих злитках. Згідно з останніми даними, на кінець березня його ставку оцінювали у 7,6 мільйона доларів.

Для Беррі купівля золота – це дуже незвичний крок, оскільки він відомий завдяки "винюхував" дешеві акції на ринку. Для прикладу, інвестор звернув увагу на цінні папери GameStop задовго до того, як вони стали відомим мемом. Додамо, що нещодавно акції компанії подорожчали на понад 80%. Ба більше, торги призупиняли кілька разів через серйозну волатильність.

До теми! На момент створення цього матеріалу, вартість золота коливається на рівні 2440 доларів за унцію. Метал демонструє позитивну динаміку на ринку, згідно з даними Markets Insider. Загалом з початку року золото встигло встановити кілька рекордів та оновити власні історичні максимуми.

Крім Беррі увагу на золото та інші дорогоцінні метали звернув інвестор Джон Полсон. Його інвестиційна фірма у звіті вказала низку компаній, які пов'язані з золотом. Річ у тому, що у 2021 році інвестор передбачив, що Федеральний резерв США підніме ставку через інфляцію.

Полсон, для прикладу, заявляв, що подвійний удар – зростання попиту та обмежена пропозиція – призведе до стрімкого зростання вартості металу. Для розуміння, тоді вартість дорогоцінного металу коливалася на рівні 1800 доларів за унцію. Його прогноз виявився максимально точним.