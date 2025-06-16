Мировые цены на золото начали неожиданно падать: при чем здесь война между Ираном и Израилем
- Мировые цены на золото снизились на 0,5% из-за геополитической напряженности между Израилем и Ираном и ожидания встречи G7.
Аналитики отмечают, что снижение ставок Центральным банком США может поддержать минимальный уровень цен на золото.
После периода существенного роста мировые цены на золото начали падать. Это произошло, поскольку инвесторы все еще оценивают последствия конфликта между Израилем и Ираном, а также сосредоточили внимание на предстоящей встрече лидеров G7.
На сколько упали мировые цены на золото
В понедельник, 16 июня, спотовая цена на золото снизилась на 0,5% – до 3 415,36 доллара за унцию. Фьючерсы на золото в США снизились также на 0,5% – до 3434,50 доллара. При этом, ранее в ходе сессии стоимость этого драгоценного металла достигла максимального уровня с 22 апреля, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.
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Геополитическая напряженность не исчезнет в ближайшем будущем, и Центральный банк США, вероятно, продолжит снижать ставки, что должно обеспечить минимальный уровень цен на золото,
– отметил аналитик UBS Джованни Стауново.
Что влияет на стоимость золота
Цена золота часто колеблется под влиянием геополитических и экономических факторов. Инвесторы еще оценивают влияние конфликта между Израилем и Ираном на стоимость золота. Кроме того, внимание рынка было сосредоточено на встрече лидеров "Большой семерки" и будущем решении относительно политики Федеральной резервной системы США, которое ожидается в ближайшие дни.
Инвесторы очень внимательно будут следить за развитием событий на Ближнем Востоке, особенно за риском втягивания в конфликт других стран,
– отметил руководитель отдела стратегии на сырьевых рынках Saxo Bank Оле Хансен.
Важно! Во времена геополитической и экономической нестабильности золото традиционно считается "активом-убежищем". Цены на этот драгоценный металл также растут в условиях низких процентных ставок.