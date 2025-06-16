Мировые цены на золото начали неожиданно падать: при чем здесь война между Ираном и Израилем

После периода существенного роста мировые цены на золото начали падать. Это произошло, поскольку инвесторы все еще оценивают последствия конфликта между Израилем и Ираном, а также сосредоточили внимание на предстоящей встрече лидеров G7.

На сколько упали мировые цены на золото

В понедельник, 16 июня, спотовая цена на золото снизилась на 0,5% – до 3 415,36 доллара за унцию. Фьючерсы на золото в США снизились также на 0,5% – до 3434,50 доллара. При этом, ранее в ходе сессии стоимость этого драгоценного металла достигла максимального уровня с 22 апреля, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Геополитическая напряженность не исчезнет в ближайшем будущем, и Центральный банк США, вероятно, продолжит снижать ставки, что должно обеспечить минимальный уровень цен на золото,

– отметил аналитик UBS Джованни Стауново.

Что влияет на стоимость золота

Цена золота часто колеблется под влиянием геополитических и экономических факторов. Инвесторы еще оценивают влияние конфликта между Израилем и Ираном на стоимость золота. Кроме того, внимание рынка было сосредоточено на встрече лидеров "Большой семерки" и будущем решении относительно политики Федеральной резервной системы США, которое ожидается в ближайшие дни.

Инвесторы очень внимательно будут следить за развитием событий на Ближнем Востоке, особенно за риском втягивания в конфликт других стран,

– отметил руководитель отдела стратегии на сырьевых рынках Saxo Bank Оле Хансен.

Важно! Во времена геополитической и экономической нестабильности золото традиционно считается "активом-убежищем". Цены на этот драгоценный металл также растут в условиях низких процентных ставок.