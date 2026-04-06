На фоне "сильного доллара": цены на популярный металл снижаются

Цены на золото снизились в понедельник, 6 апреля. Падение стоимости произошло на фоне укрепления доллара США. Также на цену металла повлиял отчет о занятости в Соединенных Штатах.

Это еще больше уменьшило ожидания по снижению процентных ставок, о чем пишет Reuters.

В то же время рынки ждали заявлений президента США Дональда Трампа на фоне обострения конфликта с Ираном.

Спотовое золото снизилось на 0,4% до 4 658,90 долларов за унцию.

Фьючерсы на золото США выросли на 0,1% до 4 684,30 долларов из-за праздничных закрытия части рынков Азии и Европы.

Дональд Трамп снова угрожал Тегерану, если страна не откроет Ормузский пролив до вторника. Но, как отмечает Reuters, недавние оценки разведки США свидетельствуют, что Иран вряд ли откроет пролив в ближайшее время.

Инвесторы также обратили внимание на сообщение Axios, в котором говорилось, что США, Иран и группа посредников обсуждают возможное 45-дневное перемирие, которое может проложить путь к постоянному завершению войны. А цены на нефть марки Brent выросли из-за того, что война продолжает нарушать глобальные поставки энергоносителей, усиливая опасения относительно инфляции.

Хотя золото традиционно считается защитой от инфляции, высокие процентные ставки обычно уменьшают спрос на этот актив, который не приносит дохода,

– объяснили в материале.

В то же время спотовое серебро снизилось на 0,9% до 72,31 за унцию долларов;

спотовая платина потеряла 0,3% и составила 1 983,62 доллара;

а палладий вырос на 0,7% до 1 511,94 доллара.

Напомним! Геополитическая ситуация очень влияет на металлургию. Цены на медь снизились вместе с другими промышленными металлами после того, как президент США Дональд Трамп повторил угрозу нанести удар по гражданской инфраструктуре Ирана, если переговоры не приведут к завершению войны. Об этом писали в Bloomberg на прошлой неделе.

