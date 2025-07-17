Стоимость золота падает, а доллар растет: как реагируют рынки на политику Трампа

Цены на золото снизились под давлением доллара США. Американская валюта укрепилась после заявления президента Дональда Трампа, что он не намерен отстранять от должности председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла.

Какие цены на золото?

В четверг, 17 июля, спотовая цена на золото снизилась на 0,6%, до 3 324,81 доллара за унцию. Фьючерсы на золото в США подешевели на 0,9% – до 3 330,40 доллара за унцию, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Ранее в СМИ появилась информация, что Дональд Трамп рассматривает возможность увольнения Пауэлла, что спровоцировало рост цен на золото на 1,6%.

Однако позже президент заявил, что не планирует этого делать, хотя и не исключил такой шаг, раскритиковав главу ФРС за отказ снижать процентные ставки.

Рост цен на золото накануне был вызван слухами, которые впоследствии не подтвердились. Как только они развеялись, цены пошли вниз,

– отметил стратег по сырьевым рынкам компании WisdomTree Нитеш Шах.

Что влияет на цены на золото?

Внимание инвесторов сейчас приковано к выступлениям представителей ФРС, способных прояснить дальнейшие шаги регулятора.

Интересно! Индекс доллара в четверг прибавил 0,3% относительно корзины других валют. На этом фоне слитки, номинированные в долларах, стали менее доступными для владельцев других валют.

Говоря о торговле, Трамп в среду заявил, что США, вероятно, будут "придерживаться буквы" соглашения с Японией и вскоре могут заключить торговое соглашение с Индией.

Если к 1 августа мы подойдем с более выгодными условиями торговли, это может оказать понижательное давление на золото,

– добавил Шах.

Аналитики отмечают, что сейчас золото слабо реагирует на торговую неопределенность и находится в режиме ожидания новых драйверов. Цены остаются в пределах диапазона 3 300–3 400 долларов за унцию.

Важно! Спотовая цена на серебро снизилась на 0,2%, до 37,86 доллара за унцию. Платина подорожала на 0,1%, до 1 418,63 доллара, тогда как палладий остался на прежнем уровне – 1 231,44 доллара за унцию.