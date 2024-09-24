Цены на золото снова выросли

Золото в начале недели подорожало до нового исторического максимума. Этому способствовали трейдеры, которые анализировали данные об умеренной деловой активности в США, в ожидании ключевых экономических показателей, что планируют опубликовать на этой неделе. Дело в том, что так они пытаются получить подсказки относительно следующих шагов Федеральной резервной системы США (ФРС), пишет Bloomberg.

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Напомним, что ФРС 18 сентября снизила ставки на 50 базисных пункты, начав долгожданный цикл смягчения монетарной политики. В то же время регулятор добавил, что может до конца текущего года еще несколько раз принять аналогичное решение.

С начала 2024 года драгоценный металл вырос в цене более чем на 28%. В то же время в годовом исчислении цена золота выросла почти на 38%, согласно данным MarketWatch. На момент создания этого материала, этот актив торгуется на рынке с ценой на уровне 2660 долларов за одну тройскую унцию.

Максимум за торговый день зафиксировали на уровне 2664 долларов за унцию, что является новым рекордом. Предыдущий рекорд зафиксировали в первой половине сентября. Тогда цена золота достигла 2547 долларов за унцию.