В какой стране доллар самый дорогой

В 2024 году издание Forbes признало ливанский фунт самой слабой валютой в мире по отношению к доллару США. Эта валюта находится под серьезным давлением уже несколько лет. Среди главных причин – очень сложная экономическая ситуация в стране, высокая инфляция, безработица, кризис в банковском секторе.

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Всего за один доллар в стране нужно заплатить более 89 579 ливанских фунтов, согласно данным Google Финансы. С начала 2024 года доллар подорожал почти на 496%. Максимальная стоимость доллара в Ливане за год составляет 90 тысяч фунтов.

К теме! Во вторник, 24 сентября, российский рубль фиксирует существенные потери на рынке против доллара и евро. Иностранные валюты приблизились к рекордным уровням с начала года.

Интересно, что в последнюю неделю ливанский фунт сумел минимально усилить свои позиции на рынке. Добавим, что в тройку самых слабых валют в мире также вошли иранский риал и вьетнамский донг. По состоянию на 24 сентября доллар в Иране стоит 42 092 риала, тогда как во Вьетнаме курс валюты колеблется на уровне 24 605 донгов.