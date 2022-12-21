Нефть вернулась к росту в цене благодаря доллару и планам США

Цены на нефть вернулись к росту благодаря нескольким важным факторам. Среди них доллар США и ситуация с коронавирусом в Китае. Что происходит на рынке – читайте в материале 24 канала.

Последние изменения на рынке нефти

Во время торгов во вторник, 20 декабря, фьючерсы на нефть Brent торговались на рынке по цене на уровне 79,99 доллара за баррель. Сырье выросло в цене на 19 центов или 0,2% во время торговой сессии.

Актуально Индекс S&P 500 на пути к новому максимуму: как инвестору не упустить выгодные возможности

Американская нефть, известная на рынке под маркой West Texas Intermediate, завершила торги с отметкой 76,09 доллара за баррель. С начала торгового дня сырье подорожало на 90 центов, согласно данным Reuters.

По данным Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:

Марка нефти Brent торгуется на уровне 79,79 доллара за баррель (-0,01%);

за баррель (-0,01%); Баррель американской нефти WTI торгуется по цене 76,09 доллара за баррель (+1,20% доллара).

Что влияет на стоимость нефти

Цены на нефть поддержали ослабление позиций доллара США на рынке, а также планы первой экономики мира пополнить запасы сырья. Следующий фактор влияния – шторм в США, который может повлиять на поездки миллионов американцев во время праздничного периода, пишет Reuters. Однако рост сдерживали новости о росте числа больных коронавирусом в Китае. Пока ситуация в стране непонятная.

Прогнозы экспертов по ценам на нефть: