Глава Минфина США сказал, когда цены на нефть наконец упадут
- Министр финансов США Скотт Бессент прогнозирует падение цен на нефть в течение следующих 3 – 9 месяцев.
- Бессент назвал две причины, которые будут способствовать удешевлению нефти.
30 апреля мировые цены на нефть подскочили до четырехлетнего максимума. Отметка достигла более 122 долларов за баррель.
Министр финансов США Скотт Бессент считает, что к концу 2026 года цены на нефть начнут падать. Процесс снижения может начаться уже в ближайшее время. Об этом он сказал в интервью для Fox News.
Когда цены на нефть пойдут вниз?
Бессент прогнозирует падение цен на нефть в течение следующих 3 – 9 месяцев. По словам министра, этому будет способствовать выход ОАЭ из ОПЕК. Страна сможет увеличить добычу нефти, что повлияет на рынок и удешевит нефть.
Также, по оценке Бессента, на цены может повлиять ситуация на Ближнем Востоке. Речь идет о нефти, которая сейчас не поступает на рынок из-за ограничений в Ормузском проливе. Если эти поставки возобновятся, предложение возрастет, а цены соответственно могут пойти вниз.
Напомним, что цены на нефть начали резко расти и достигли рекордного уровня после начала военной операции США и Израиля против Ирана. В ответ Тегеран заблокировал и заминировал Ормузский пролив, через который проходило 20 – 40% всего мирового морского экспорта нефти.
Что известно о ситуации на нефтяном рынке сейчас?
1 мая Объединенные Арабские Эмираты решили выйти из ОПЕК после более 60 лет участия в этой организации. Такое решение объясняют несколькими причинами: напряжением на Ближнем Востоке, войной с участием США, Израиля и Ирана, а также недовольством ограничениями ОПЕК, которые сдерживают нефтяные возможности ОАЭ. Кроме того, между ОАЭ и Саудовской Аравией давно существуют противоречия, которые в последнее время обострились. Эмираты также не почувствовали достаточной поддержки от соседей после атак Ирана. В итоге страна решила изменить стратегию и самостоятельно развивать нефтяную отрасль.
В ответ на выход ОАЭ страны ОПЕК+ согласились немного увеличить добычу нефти в июне – ориентировочно на 188 тысяч баррелей в сутки. Это решение поддержали семь ключевых участников альянса, в частности Саудовская Аравия и Россия.
Между тем Дональд Трамп призывает другие страны создать международную коалицию, которая должна восстановить безопасность судоходства в Ормузском проливе. США считают, что это поможет стабилизировать поставки нефти и снизить цены. Причина таких призывов – тупик в переговорах между США и Ираном и обострение конфликта на Ближнем Востоке. Из-за этого цены на нефть поднялись до максимума за последние годы.