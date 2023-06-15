Последние изменения на рынке нефти

В среду, 14 июня, нефть Brent завершила очередную торговую сессию с ценой на уровне 73,20 доллара за баррель. Сырье подешевело на 1,09 доллара или 1,5%.

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Сырье под брендом West Texas Intermediate упало в цене на 1,15 доллара или 1,7%. Нефть торговалась по цене на уровне 68,27 доллара за баррель, сообщает издание Reuters.

По данным Bloomberg, актуальные цены на нефть колеблются на следующих уровнях:

Баррель нефти марки Brent стоит 73,60 доллара за баррель (-0,93%);

за баррель (-0,93%); Бренд WTI торгуется на уровне 68,69 доллара за баррель (-1,05%).

Фактор США на рынке нефти

В ходе торгов нефть в целом подешевела на 1,5%, поскольку центральный банк США анонсировал новые повышения процентной ставки к концу текущего года. На этом фоне на рынках возникла обеспокоенность спросом. Кроме того, согласно последним данным, в США существенно выросли нефтяные резервы.