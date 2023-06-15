Останні зміни на ринку нафти

У середу, 14 червня, нафта Brent завершила чергову торгову сесію з ціною на рівні 73,20 долара за барель. Сировина подешевшала на 1,09 долара або 1,5%.

Актуально США посилюють тиск на ринок криптовалют: як це може змінити галузь

Сировина під брендом West Texas Intermediate впала в ціні на 1,15 долара або 1,7%. Нафта торгувалася за ціною на рівні 68,27 долара за барель, повідомляє видання Reuters.

За даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту коливаються на таких рівнях:

Барель нафти марки Brent коштує 73,60 долара за барель (- 0,93%);

за барель (- 0,93%); Бренд WTI торгується на рівні 68,69 долара за барель (- 1,05%).

Фактор США на ринку нафти

Під час торгів нафта загалом подешевшала на 1,5%, оскільки центральний банк США анонсував нові підвищення процентної ставки до кінця поточного року. На цьому фоні на ринках виникло занепокоєння щодо попиту. Крім того, згідно з останніми даними, у США суттєво зросли нафтові резерви.