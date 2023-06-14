Последние изменения на рынке нефти

Во вторник, 13 июня, стоимость нефти Brent завершила день с ценой на уровне 74,29 доллара за баррель. Сырье подорожало на 2,45 доллара или 3,4%.

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Фьючерсы West Texas Intermediate выросли в цене на 2,30 доллара или 3,4%. Американский бренд нефти торговался с ценой на уровне 69,42 доллара за баррель, сообщает издание Reuters.

По данным Bloomberg, актуальные цены на нефть колеблются на следующих уровнях:

Баррель нефти марки Brent стоит 74,29 доллара за баррель (+3,41%);

за баррель (+3,41%); Бренд WTI торгуется на уровне 69,17 доллара за баррель (-0,39%).

Китай спровоцировал подорожание нефти

Цены на нефть за день выросли в среднем на 3%. Все из-за Китая, где центральный банк принял редкое решение об уменьшении процентной ставки для краткосрочных кредитов. Это произошло впервые за 10 месяцев.

На этом фоне ожидается, что спрос на топливо в стране со второй экономикой мира начнет расти. Напомним, что Китай – это самый крупный импортер нефти в мире.

К теме! Глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль прокомментировал последние изменения на рынке нефти и выделил главный фактор влияния на цены.

Дело в том, что благодаря уменьшению ставки планируют дать импульс экономике страны, демонстрирующей худшую динамику, чем ожидали после пандемии коронавируса. По сути, благодаря решению китайского центробанка во время сегодняшней сессии обе марки нефти восстановили потери, которые зафиксировали в рамках торгов днем раньше.