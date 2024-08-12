Нефть существенно подорожала за неделю

За неделю стоимость нефти Brent выросла в цене на 3,5%, тогда как американская нефть WTI подорожала на рынке более чем на 4%. Эталонные бренды нефти завершили неделю с ценами на уровне 79,66 доллара за баррель и 76,84 доллара за баррель соответственно.

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Нефть подорожала благодаря положительным экономическим данным, а также сигналам от Федеральной резервной системы США о вероятном снижении процентных ставок уже в сентябре. На этом фоне ослабли опасения относительно спроса, тогда как страх относительно увеличения географии конфликта на Ближнем Востоке, которые продолжает усиливать риски для предложения. В BOK Financial добавили, что сейчас рынок нефти находится в режиме восстановления, ведь геополитическая напряженность все еще кажется положительным фактором, при этом опасения относительно рецессии немного утихли.