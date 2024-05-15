Нефть вернулась к росту на фоне сигналов из США

Нефть снова начала дорожать. На рынок влияют ожидания по инфляции и последние данные о нефтяных резервах в первой экономике мира.

Сколько стоит баррель нефти

Во время торгов в среду, 15 мая, марка нефти Brent прибавила в цене 51 цент или 0,6%. Фьючерсы на сырье торгуются на уровне 82,89 доллара за баррель.

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Тогда как американская нефть WTI подорожала на 55 центов или 0,7% до 78,57 доллара за баррель, согласно данным Reuters.

Согласно данным Bloomberg, цены на нефть завершили торговую сессию на таких уровнях:

Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 82,84 доллара за баррель (+0,56%)

Контракты WTI торгуются по цене 78,51 доллара за баррель (+0,63%).

Главные факторы влияния на рынке

На рынке нефти снова фиксируют рост цены, поскольку ожидают роста спроса. Этому способствует ослабление позиций доллара США. Кроме того, в последнем отчете указали о сокращении запасов нефти и бензина в США.

Также в среду ожидают новые данные об инфляции в США, которые могут помочь понять, перейдет ли Федеральный резерв к снижению процентных ставок позже в этом году, что может стимулировать экономику и усилить спрос на топливо.