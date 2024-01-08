Из-за слабости рынка: Саудовская Аравия снизит цены на нефть

Саудовская Аравия намерена снизить ключевые цены на нефть для всех регионов, включая азиатский рынок. Так происходит из-за продолжительной слабости на мировом рынке.

Саудовская Аравия снизит цены

Обычно цены на нефть падают в феврале или марте ежегодно, и нефтеперерабатывающие компании используют этот период для остановки и техобслуживания некоторых мощностей.

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Однако уже в начале 2024 года мировая позиция повышает возможность профицита. Поэтому группа ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией и Россией до сих пор сокращают объемы добычи.

К слову сокращение добычи также имеет целью предотвратить накопление нефти в хранилищах из-за страха, что слабая экономика приведет к снижению мирового спроса.

Саудовская Аравия больше всего из всех стран сокращает добычу нефти на 2 миллиона баррелей ежедневно, в течение I квартала или более.

Это впервые с 2020 года цены на нефть падают. К примеру государственный производитель "Saudi Aramco" опустил цену на флагманский ресурс марки Arab Light в Азии до 1,5 доллара за баррель. Снижение составило 2 доллара, а это больше, чем ожидали эксперты.

Также компания сократила цену на все поставки в феврале в следующие регионы:

Северо-Западная Европа;

Средиземноморье;

Северная Америка.

Ранее Ангола вышла из состава ОПЕК, хотя является одной из двадцатки крупнейших стран по добыче нефти.