Финансы Новости о нефти Рынок нефти снова "штормит": цены изменили курс после сделки США и Ирана
28 мая, 20:14
4

Рынок нефти снова "штормит": цены изменили курс после сделки США и Ирана

Ирина Гайдук

В четверг, 28 мая, мировые цены на нефть снова лихорадит. Фьючерсы сначала частично подешевели, но впоследствии снова начали расти на фоне сообщений с Ближнего Востока.

Как меняются цены на нефть

Сдвиги на рынке возникли после заявления Axios о том, что США и Иран якобы договорились о продлении 60-дневного режима прекращения огня, пишет Reuters.

Смотрите также От российской нефти частично отказывается один из крупнейших ее покупателей

Эта информация заставила перейти в минус котировки эталонных марок нефти, однако ненадолго. Впоследствии они частично отыграли потери.

  • Так, фьючерсы марки Brent сначала подешевели на 22 цента, или 0,2% – до 94,07 доллара за баррель. Впрочем, впоследствии выросли на 33 цента, или 0,4%, – до 94,62 доллара за баррель.
  • Американская нефть West Texas Intermediate сначала "застыла" на уровне 88,68 доллара за баррель. Но позже подорожала на 56 центов, или 0,6%, – до 89,24 доллара за баррель.

Что повлияло на цену нефти

Ранее издание Axios сообщило, что переговорщики США и Ирана якобы достигли договоренности по Меморандуму о взаимопонимании. Они предусматривают продолжение перемирия между странами и начало переговоров по ядерной программе Тегерана.

Что важно для мирового рынка нефти, соглашение, вероятно, предусматривает "свободный проход" танкеров через Ормузский пролив, который до войны обеспечивал пятую часть поставок.

  • По словам чиновников, это означает, что суда будут освобождены от пошлин и притеснений.
  • Иран в течение 30 дней должен убрать все мины, которые понаставлял в проливе.

В то же время и США якобы пообещали снять морскую блокаду иранских портов. Однако это произойдет не сразу, а в той же степени, как будет восстанавливаться движение по Ормузу.

Впрочем трейдеры остаются на страже, ведь договоренности еще должны одобрить руководители США и Ирана – Дональд Трамп и Моджтаба Хаменеи. А этого еще не произошло, хотя американские переговорщики рассказали Трампу детали сделки.

Президент сообщил посредникам, что ему нужно несколько дней, чтобы обдумать это, 
– объяснил чиновник.

Заметьте! В новых договоренностях о снятии санкций и размораживании активов Ирана речь не идет. Об этом будут говорить отдельно после разблокирования Ормуза.

  • Напомним, последнее время нефтяной рынок остается крайне нестабильным из-за неопределенности вокруг конфликта с Ираном. Инвесторы внимательно следят за сообщениями о возможном завершении трехмесячной войны и перспективу восстановления нормального судоходства через Ормузский пролив.

  • Интенсивность движения судов через Ормуз до сих пор значительно уступает показателям, которые были до начала боевых действий. Например, этой неделе через Ормузский пролив прошли только два супертанкера и один танкер со сжиженным газом.

  • Да и сама война держит рынок в напряжении, Так, в начале торговой сессии котировки марок Brent и WTI подскочили более чем на 2%. Причиной стало заявление Корпуса стражей исламской революции Ирана об ударе по американской авиабазе в ответ на атаку США по портовому городу Бендер-Аббас.

Связанные темы:

Нефть
Цены Новости о нефти