Что происходит между Ираном и США сейчас?

Атака Ирана является ответом на предыдущий удар США по иранской территории, сообщает Reuters.

28 мая иранские силы сообщили, что они совершили обстрел авиабазы США. Также, Иран отметил, что следующие "ответы" на агрессию могут быть жестче.

Известно, что США накануне атаковали военный объект Ирана. Как указывает американское правительство это было важно для обороны, ведь:

этот иранский объект представлял угрозу для американских вооружённых сил;

также этот объект вроде как является угрозой коммерческому сообщению в проливе

Поставки нефти остаются ограниченными, и ключевые проблемы еще не решены,

– отметил стратег по сырьевым товарам ANZ Дэниел Хайнс.

Важно! Как показывают данные Американского института нефти, запасы сырой нефти в США на прошлой неделе ощутимо сократились. Они уменьшились на 2,8 миллиона баррелей.

Какие цены на нефть 28 мая 2026 года?

По данным издания Trading Economics, цена нефти сегодня такая:

Нефть марки Brent стоит – 96,62 доллара за баррель.

WTI имеет цену – 90,80 доллара за баррель.

Urals – 88,78 доллара за баррель.

Как показывает статистика, марки Brent и WTI упали более чем на 5% еще на предыдущей сессии. Такая ситуация является следствием того, что тогда выросла вероятность заключения соглашения между США и Ираном.

Почему рынок ожидал роста вероятности заключения сделки между США и Ираном?