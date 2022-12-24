Цены на нефть стремительно выросли из-за нового "сюрприза" от России

На рынке нефти зафиксирован стремительный рост цен после нового заявления России. Это касается двух самых известных марок нефти – Brent и WTI. Больше о последних изменениях на рынке – читайте в материале 24 канала.

Последние изменения на рынке нефти

В ходе торгов в пятницу, 23 декабря, фьючерсы на нефть Brent торговались на рынке по цене на уровне 83,92 доллара за баррель. Сырье выросло в цене на 2,94 доллара или 3,6% во время торговой сессии.

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Американская нефть, известная на рынке под маркой West Texas Intermediate, завершила торги с отметкой 79,56 доллара за баррель. С начала торгового дня сырье подорожало на 2,07 доллара или 2,7%, согласно данным Reuters.

По данным Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:

Марка нефти Brent торгуется на уровне 83,92 доллара за баррель (+3,63%);

за баррель (+3,63%); Баррель американской нефти WTI торгуется по цене 79,56 доллара за баррель (+2,67% доллара).

Цены на обе марки нефти выросли после заявления официальной Москвы о потенциальном сокращении объемов добычи сырья. Это ответ России на установку ценового потолка странами G7 на уровне 60 долларов за баррель.

Напомним, что эта санкция вступила в силу 5 декабря, как и эмбарго от ЕС. Речь идет о 5 – 7% уже в начале 2023 года. Добавим, что из-за санкций Россия вынуждена менять рынки сбыта. Следовательно, растет зависимость агрессора от довольно небольшой группы покупателей. Особенно речь идет о Китае и Индии.

Прогнозы экспертов по ценам на нефть: