Последние изменения на рынке нефти
В ходе торгов в пятницу, 23 декабря, фьючерсы на нефть Brent торговались на рынке по цене на уровне 83,92 доллара за баррель. Сырье выросло в цене на 2,94 доллара или 3,6% во время торговой сессии.
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Американская нефть, известная на рынке под маркой West Texas Intermediate, завершила торги с отметкой 79,56 доллара за баррель. С начала торгового дня сырье подорожало на 2,07 доллара или 2,7%, согласно данным Reuters.
По данным Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:
- Марка нефти Brent торгуется на уровне 83,92 доллара за баррель (+3,63%);
- Баррель американской нефти WTI торгуется по цене 79,56 доллара за баррель (+2,67% доллара).
Цены на обе марки нефти выросли после заявления официальной Москвы о потенциальном сокращении объемов добычи сырья. Это ответ России на установку ценового потолка странами G7 на уровне 60 долларов за баррель.
Напомним, что эта санкция вступила в силу 5 декабря, как и эмбарго от ЕС. Речь идет о 5 – 7% уже в начале 2023 года. Добавим, что из-за санкций Россия вынуждена менять рынки сбыта. Следовательно, растет зависимость агрессора от довольно небольшой группы покупателей. Особенно речь идет о Китае и Индии.
Прогнозы экспертов по ценам на нефть:
- Если сценарий с рецессией станет реальностью, то прогнозируют, что нефть может обвалиться до 65 долларов в этом году с последующим падением до 45 долларов в 2023 году. Это ведь непосредственно повлияет на спрос, согласно отчету Citigroup;
- Эксперты из Bank of America считают, что в этом году нефть WTI в среднем может торговаться по цене в 100 долларов, а в 2023 году цена упадет до 95 долларов за баррель;