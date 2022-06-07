Цены на нефть продолжают расти: мощные американские банки обновили свои прогнозы

Нефть вернула предварительные потери на регулярных торгах, а цена на сырье достигла сессионного максимума на фоне ослабления доллара на валютном рынке. Известные американские банки обновили прогнозы по ценам на сырье.

Цена на фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate (далее WTI) пересекла отметку в 120 долларов за баррель. Нефть часто демонстрирует противоположную динамику по отношению к доллару, ведь ослабление нацвалюты США делает активы, которые оценивают в этой денежной единице, дешевле.

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Ситуация на рынке нефти

В то же время на Уолл-стрит сохраняют оптимистичные прогнозы по нефти. В частности, в Goldman Sachs Group Inc. повысили свои квартальные оценки цен, заявив, что нефть нуждается в дальнейшем росте, чтобы достичь снижения спроса. А именно это необходимо для возобновления баланса на рынке. В то время как в Morgan Stanley добавили, что видят рост своей оценки до 150 долларов за баррель в третьем квартале 2022 года.

Тон рынка – покупать в спаде и использовать слабость для открытия длинных или коротких позиций, поскольку подготовка к лету проходит достаточно напряженно. Особенно в контексте продовольствия,

– говорится в заявлении эксперта CIBC Private Wealth Management.

В начале недели цена на нефть достигла трехмесячного пика на фоне роста спроса из Китая и существенного уровня напряжения на рынке после полномасштабного вторжения России в Украину. The Bloomberg Spot Commodity Index начал неделю с рекордного роста, в целом благодаря газу и пшеницы из-за возобновления опасений по поставкам.

Война России в Украине привела к мощному скачку инфляции. Цены выросли подняв в общем на все – от еды до топлива. В США борются с рекордными ценами на помпы в начале летнего автомобильного сезона. Как правило, в это время фиксируют пиковый спрос. В то время как в странах, которые развиваются, растут цены на энергию.

По всей вероятности, что во второй половине года на рынке нефти зафиксируют дефицит в размере 500 тысяч баррелей нефти в сутки, по прогнозам экспертов Morgan Stanley.

В то же время, в Goldman считают, что на рынке все еще остается структурный дефицит, который был даже более серьезным, чем ожидалось в апреле. Банк повысил свой прогноз относительно цены для эталонных марок нефти Brent до 140 долларов за баррель, а для WTI – к

137 долларов за баррель на третий квартал.

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