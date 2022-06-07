Речь идет о крупнейших морских странах Евросоюза: Кипре, Мальте и Греции. С начала полномасштабной войны в Украине их активность в контексте объемов поставок российской нефти выросла вдвое. Это существенно усложняет попытки связать руки Путину.

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Суда из трех стран ЕС увеличить объемы поставки нефти из России

Судоходные компании и суда, связанные с вышеперечисленными странами, всего в мае перевезли 58 миллионов баррелей российской нефти, по данным неправительственной организации Global Witness.

Это почти вдвое больше тех объемов, которые были зафиксированы в феврале 2022 года. Тогда эта цифра достигала всего 31 миллиона баррелей, которые совокупно транспортировали. Согласно изданию Reuters, эти три страны Евросоюза имеют самый большой судоходный флот в рамках блока.

Стремительное увеличение объемов транспортировки российского сырья выросло на фоне увеличения втрое фрахтовых ставок на танкеры с нефтью после вторжения государства-агрессора в Украину.

Фрахтовая ставка Это цена морской перевозки грузов, пассажиров. Она включает расходы на транспортировку продукции и среднюю прибыль.

Суда, связанные с Грецией, Кипром и Мальтой, просто высмеивают усилия ЕС относительно санкций против военной машины Путина, поддерживая потоки наличных денег в Россию, тогда как войска страны продолжают наносить удары по Украине,

– заявил эксперт Global Witness.

Данные и планы

Отчет неправительственной организации следует выводам, которые недавно обнародовало британское издание Sunday Times по греческим судоходным компаниям. Речь идет о том, что эти юридические лица участвуют в процессе перекачки российской нефти с корабля на корабль с целью маскировки перевозки сырья.

Данные, изучаемые специалистами из Sunday Times, указывают на рост такой активности, когда российское судно выгружает нефть на другое судно нейтральной стороны. Аналитики утверждают, что с помощью перегрузки сырья на судно, которое принадлежит европейской компании и ходит под флагом другой страны, можно скрыть происхождение нефти.

Напомним, что на прошлой неделе в ЕС было принято решение о частичном эмбарго на российскую нефть. Речь идет о намерении блока сократить на 90% объемы импорта сырья из государства-агрессора до конца года. В то же время, как сообщают, в ЕС отказались от запрета для судов с регистрацией в странах объединения транспортировать нефть за пределы региона. Например, в Китай и Индию.

Однако и ЕС, и Великобритания преследуют цель остановить эту практику благодаря тому, что суда, транспортирующие российскую нефть, просто не смогут оформить страховку. Этот аспект очень важный для этого сектора.

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