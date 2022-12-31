Последняя торговая сессия года: как изменилась стоимость нефти за день и 12 месяцев

Во время последней торговой сессии в 2022 году нефть существенно выросла в цене, а закончила год с приростом. О последних изменениях на рынке – читайте в материале 24 канала.

Последние изменения на рынке нефти

В ходе торгов в пятницу, 30 декабря, нефть Brent торговалась на рынке по цене на уровне 85,91 доллара за баррель. Сырье подорожало на 2,45 доллара или 3% во время торговой сессии.

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Американская нефть, известная на рынке под маркой West Texas Intermediate, сейчас стоит 80,26 доллара за баррель. С начала торгового дня сырье выросло в цене на 1,86 доллара или 2,4%, информирует Reuters.

По данным Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:

Марка нефти Brent торгуется на уровне 85,91 доллара за баррель (+2,94%);

за баррель (+2,94%); Баррель американской нефти WTI торгуется по цене 80,48 доллара за баррель (+2,65%).

Главные факторы влияния в 2022 году

На рынке нефти фиксировались резки изменения цен в течение года. Этому способствовали несколько факторов:

ограничение предложения на фоне полномасштабной войны России в Украине;

Спад спроса со стороны крупнейшего импортера сырья в мире – Китая;

Беспокойство по поводу глобальной рецессии.

Однако второй год фиксируют прирост в этом секторе. В целом за 2022 год марка нефти Brent подорожала примерно на 10%, тогда как годом ранее речь шла о росте на уровне 50%. Что касается американской нефти, то в этом году бренд WTI вырос в цене почти на 7%.

В 2021 году на рынке зафиксировали рост в 55%. Резки взлетов цен на нефть зафиксировали после также стремительного обвала на фоне пандемии коронавируса в мире в 2020 году.

Прогнозы экспертов по ценам на нефть: