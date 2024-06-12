Нефть снова начала дорожать на фоне оптимистичных прогнозов по важному индикатору
Нефть снова начала дорожать на рынке, поскольку прогнозируют рост спроса на сырьё. Кроме того, на рынок повлияла публикация важных данных в США.
Сколько стоит баррель нефти
Во вторник, 12 июня, нефть Brent выросла в цене на 50 центов или на 0,6%. Сырье торгуется на уровне 82,42 доллара за баррель.
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Параллельно фьючерсы на нефть West Texas Intermediate подорожали на 62 цента или на 0,8%. Американская нефть торгуется на уровне 78,52 доллара за баррель, информирует Reuters.
Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях:
- Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 79,90 доллара за баррель (+0,35%)
- Контракты WTI торгуются по цене 75,77 доллара за баррель (+0,32%).
Какие факторы влияют на рынок нефти
Нефть вернулась к подорожанию в среду на фоне оптимистичных прогнозов мирового спроса от Управления энергетической информации США и ОПЕК. Эти ожидания подкрепили отраслевые данные, свидетельствующие о том, что запасы сырой нефти в США упали больше, чем прогнозировали на прошлой неделе.
Управление энергетической информации США пересмотрело прогноз по глобальному спросу на нефть в 2024 году, повысив его до 1,10 миллиона баррелей в день. Ранее эксперты ожидали, что этот показатель остановится на уровне 900 тысяч баррелей в день. Тогда как в ОПЕК по-прежнему ожидают существенного роста мирового спроса на нефть. Среди главных факторов влияния они выделяют путешествия и туризм во втором полугодии.