Нефть взлетела до многомесячного максимума: как США остановили рост цен

Нефть продолжает стремительно дорожать. На рынок влияют опасения инвесторов относительно спроса, а также новости из США. О главных колебаниях и изменениях – читайте в материале 24 Канала.

Сколько стоит нефть на рынке

Предыдущий торговый день, 3 апреля, нефть Brent завершила с ценой на уровне 89,35 доллара за баррель. Сырье подорожало на 43 цента или 0,5%.

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Зато американская нефть, которая известна под брендом WTI, подорожала на 28 центов или 0'3% до 85,43 доллара за баррель, согласно данным Reuters.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть колеблются на таких уровнях:

Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 89,30 доллара за баррель (- 0,06%)

Контракты WTI торгуются по цене 85,37 доллара за баррель (- 0,07%).

Нефть снова демонстрирует положительную динамику на рынке

За первый квартал 2024 года цены на нефть существенно выросли . Нефть Brent подорожала на 13,6%, а WTI подорожала на 16,1%. Кроме того, сырье демонстрировало положительную динамику и в течение прошлой недели : нефть Brent подорожала на 2,4%, а WTI прибавила в цене примерно 3,2%.

Цены на нефть взлетели до пикового уровня за последние 5 месяцев. Сейчас инвесторов беспокоит вопрос потенциальных проблем с поставками нефти на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Однако рост цен остановили новости об увеличении запасов сырья в США, согласно данным Reuters. Кроме того, во время встречи на уровне министров государств-членов ОПЕК+ договорились оставить политику по поставкам нефти без изменений.