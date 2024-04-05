Впервые с октября: цены на нефть пересекли важную психологическую отметку
Цены на нефть продолжают расти на фоне событий в мире и опасений относительно предложения. О главных колебаниях и изменениях на рынке нефти – читайте в материале 24 Канала.
Сколько стоит нефть на рынке
В четверг, 4 апреля, июньские контракты на нефть Brent завершила торги с ценой на уровне 90,65 доллара за баррель. Сырье подорожало на 1,30 доллара или 1,5%.
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Нефть WTI прибавила в цене 1,16 доллара или 1'4% до 86,59 доллара за баррель, согласно данным Reuters. В случае с американской нефтью речь идет о фьючерсах на май.
Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть колеблются на таких уровнях:
- Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 91,04 доллара за баррель (+1,89%)
- Контракты WTI торгуются по цене 86,05 доллара за баррель (+1,36%).
Нефть снова демонстрирует положительную динамику на рынке
Обе марки нефти завершили торги в четверг на пиковом ценовом уровне с октября. Цены на нефть толкает вверх геополитическая напряженность в мире и сокращение объемов добычи сырья. Эти факторы перевесили опасения относительно снижения процентных ставок в США, согласно данным Reuters.Інвестиції та трейдинг – це шлях до фінансової свободи, який підвладний кожному. Головне – почати та отримувати перші результати завдяки надійному партнеру, як-от Forex Club. Ця компанія допоможе отримати максимальні бонуси та великі можливості на фінансових ринках!