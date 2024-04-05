Впервые с октября: цены на нефть пересекли важную психологическую отметку

Цены на нефть продолжают расти на фоне событий в мире и опасений относительно предложения. О главных колебаниях и изменениях на рынке нефти – читайте в материале 24 Канала.

Сколько стоит нефть на рынке

В четверг, 4 апреля, июньские контракты на нефть Brent завершила торги с ценой на уровне 90,65 доллара за баррель. Сырье подорожало на 1,30 доллара или 1,5%.

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Нефть WTI прибавила в цене 1,16 доллара или 1'4% до 86,59 доллара за баррель, согласно данным Reuters. В случае с американской нефтью речь идет о фьючерсах на май.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть колеблются на таких уровнях:

Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 91,04 доллара за баррель (+1,89%)

Контракты WTI торгуются по цене 86,05 доллара за баррель (+1,36%).

Нефть снова демонстрирует положительную динамику на рынке

За первый квартал 2024 года цены на нефть существенно выросли . Нефть Brent подорожала на 13,6%, а WTI подорожала на 16,1%. Кроме того, сырье демонстрировало положительную динамику и в течение прошлой недели : нефть Brent подорожала на 2,4%, а WTI прибавила в цене примерно 3,2%.

Обе марки нефти завершили торги в четверг на пиковом ценовом уровне с октября. Цены на нефть толкает вверх геополитическая напряженность в мире и сокращение объемов добычи сырья. Эти факторы перевесили опасения относительно снижения процентных ставок в США, согласно данным Reuters.