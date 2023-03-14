Последние изменения на рынке нефти
В ходе торгов в понедельник, 13 марта, нефть Brent торговалась по цене на уровне 80,77 доллара за баррель. В целом за день сырье подешевело на 2,01 доллара или 2,4%. Также в ходе торговой сессии зафиксировали падение цены этого бренда сырья до минимума с начала января – 78,34 доллара за баррель.
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Американская нефть под маркой West Texas Intermediate завершила этот торговый день с ценой на уровне 74,80 доллара за баррель. В общем, марка черного золота потеряла в цене 1,88 доллара или 2,5%. Стоимость нефти WTI также опускалась во время торгов до 72,30 доллара за баррель. Это самый низкий уровень с декабря, пишет издание Reuters.
По данным Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:
- Марка нефти Brent торгуется на уровне 80,77 доллара за баррель (-2,43%);
- Баррель американской нефти WTI торгуется по цене 74,61 доллара за баррель (-0,25%).
Ключевые факторы воздействия
Цены на нефть в начале недели упали более 2% в целом во время волатильной торговли. Главная причина – крах Silicon Valley Bank, входивший в первую двадцатку крупнейших банков в США.
Это потрясло фондовый рынок, а также спровоцировало волну опасений относительно нового финансового кризиса. С другой стороны, поддержкой для нефти остается фактор восстановления спроса в Китае, который является одним из самых мощных импортеров сырья в мире, пишет Reuters.
Прогнозы от экспертов на 2023 год:
- Напомним, что в американском банке Morgan Stanley считают, что динамика на рынке нефти изменится во второй половине текущего года, в конце которого могут зафиксировать более высокие цены на сырье;
- В частности, нефть марки Brent, по новому прогнозу, может завершить год с ценой на уровне 110 долларов за баррель;
- В то же время, эксперты из британского банка Barclays недавно заявили, что на фоне глобального ухудшения производственной активности может возникнуть риск снижения их текущего прогноза по стоимости нефти Brent на уровне 98 долларов за баррель на 2023 год.