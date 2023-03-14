Последние изменения на рынке нефти

В ходе торгов в понедельник, 13 марта, нефть Brent торговалась по цене на уровне 80,77 доллара за баррель. В целом за день сырье подешевело на 2,01 доллара или 2,4%. Также в ходе торговой сессии зафиксировали падение цены этого бренда сырья до минимума с начала января – 78,34 доллара за баррель.

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Американская нефть под маркой West Texas Intermediate завершила этот торговый день с ценой на уровне 74,80 доллара за баррель. В общем, марка черного золота потеряла в цене 1,88 доллара или 2,5%. Стоимость нефти WTI также опускалась во время торгов до 72,30 доллара за баррель. Это самый низкий уровень с декабря, пишет издание Reuters.

По данным Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:

Марка нефти Brent торгуется на уровне 80,77 доллара за баррель (-2,43%);

за баррель (-2,43%); Баррель американской нефти WTI торгуется по цене 74,61 доллара за баррель (-0,25%).

Ключевые факторы воздействия

Цены на нефть в начале недели упали более 2% в целом во время волатильной торговли. Главная причина – крах Silicon Valley Bank, входивший в первую двадцатку крупнейших банков в США.

Это потрясло фондовый рынок, а также спровоцировало волну опасений относительно нового финансового кризиса. С другой стороны, поддержкой для нефти остается фактор восстановления спроса в Китае, который является одним из самых мощных импортеров сырья в мире, пишет Reuters.

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