Актуальные данные о ценах на нефть

В среду, 12 октября, стоимость нефти Brent колеблется на уровне 92,94 доллара за баррель. С начала сессии котировки этой марки упали на 1,43%, согласно данным Finance! Yahoo. В то время как по сравнению с предыдущим торговым днем нефть подешевела на 1,26 доллара.

К теме От нефти зависят все: чего ждать от цен после решений ЕС и ОПЕК+

В то же время контракты на американскую нефть West Texas Intermediate стоят 87,64 доллара за баррель, что на 1,27 доллара меньше, чем днем ранее. За сегодняшнюю торговую сессию эта марка подешевела на 1,91%.

По данным Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:

Марка нефти Brent торгуется на уровне 92,56 доллара за баррель (– 1,64 доллара);

за баррель (– 1,64 доллара); Баррель американской нефти WTI торгуется по цене 87,41 доллара (– 1,56 доллара).

Факторы влияния на рынке нефти

Нефть продолжает падать в цене даже несмотря на опасения по поводу уменьшения предложения после решения ОПЕК+ сократить объемы добычи нефти сразу на 2 миллиона баррелей в сутки. В этот день ключевую роль сыграли два фактора, согласно данным Reuters:

Мрачные экономические перспективы;

Сильные позиции доллара США на рынке.

Справка! Рецессия – это фаза экономического цикла, во время которой происходит общее снижение экономической активности.

Кроме того, глава Всемирного банка Дэвид Малпасс и глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева предупредили о том, что риск глобальной рецессии растет, а также добавили, что инфляция остается серьезной проблемой, сообщает издание.

Прогнозы экспертов по ценам на нефть: