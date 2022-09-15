Сколько стоят самые известные марки нефти

По состоянию на четверг, 15 сентября, цена нефти под маркой Brent колеблется на уровне 94,17 доллара за баррель. С начала торгового дня нефть выросла на 0,07%. По сравнению с предыдущим днем стоимость сырья выросла на 1,41 доллара, согласно данным Finance! Yahoo.

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Октябрьские контракты на американскую нефть под маркой West Texas Intermediate стоят 88,60 доллара за баррель. По сравнению с данными торгов днем ранее, нефть WTI подорожала на 1,54 доллара. С начала торговой сессии эта марка нефти выросла на 0,14%.

Согласно Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:

марка нефти Brent торгуется на уровне 94,18 доллара за баррель (+1,28 доллара),

за баррель (+1,28 доллара), баррель американской нефти WTI торгуется по цене 88,67 доллара (+ 1,61 доллара).

Что происходит на рынке нефти

Нефтяные котировки демонстрируют положительную динамику на торгах на фоне беспокойства относительно объема предложения на рынке и возможной остановки железнодорожной системы в США, пишет Business Standard.

Добавим, что администрация президента США Джозефа Байдена подготовила специальный план по поставке товаров критического значения в случае развития этого сценария. Параллельно власти будут давить на железные дороги и профсоюзы, чтобы они достигли соглашения и удалось избежать остановки работы, которая повлияет на грузовые и пассажирские перевозки, согласно Reuters.

Кроме того, индекс доллара США снизился на 0,14% в среду, 14 сентября, повысив спрос на номинированные в долларах товары, такие как сырую нефть, со стороны владельцев других валют.

Международное энергетическое агентство заявило, что в 2023 году следует ожидать возобновления роста спроса на нефть на глобальном уровне. Среди причин эксперты выделяют смягчение карантинных ограничений из-за коронавируса в Китае, который на сегодняшний день является второй экономикой мира. Также добавляют, что экономическое замедление лишь ненадолго приостановит рост в конце этого года, пишет Arab News.

Прогнозы по ценам на нефть :