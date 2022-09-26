Сколько стоят самые известные марки нефти
На торгах в понедельник, 26 сентября, цена на нефть Brent колеблется на уровне 85,88 доллара за баррель. С начала сессии котировки этой марки потеряли на 0,31%. Однако по сравнению с предыдущим днем, сырье подешевело на 0,64 доллара, согласно данным Finance! Yahoo.
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В то же время октябрьские контракты на американскую нефть West Texas Intermediate стоят 78,51 доллара за баррель. По сравнению с данными торгов за предыдущий день нефть WTI упала в цене на 0,76 доллара. Но за сегодняшнюю торговую сессию эта марка потеряла 0,29%.
По данным Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:
- марка нефти Brent торгуется на уровне 85,73 доллара за баррель (- 0,90 доллара),
- баррель американской нефти WTI торгуется по цене 78,41 доллара (-0,85 доллара).
Что происходит на рынке нефти
Стоимость нефти после обвала в пятницу, 23 сентября, до минимума за 8 месяцев продолжает падать. Одним из главных факторов влияния называют опасения по поводу уменьшения спроса на топливо из-за ожиданий глобальной рецессии, пишет Reuters.
- Добавляют, что в этом процессе немаловажную роль играет монетарная политика центробанков, а точнее – поднятие базовых ставок. Лидером в этом процессе являются США.
- Рекордно сильный американский доллар также усложняет ситуацию, поскольку способность покупателей с другими валютами активно функционировать на рынке становится все меньше.
В целом за прошедшую неделю марка нефти Brent потеряла 5,7% в цене, тогда как WTI – 7,1%. Финансовый директор Velandera Energy Partners Маниш Радж добавил, что помимо вышеуказанных факторов, на рынок нефти влияют рекордная инфляция и геополитическая напряженность, пишет издание MarketWatch. Также трейдеры внимательно следят за обсуждением новых санкций против россии, ведь эти ограничения могут иметь отношение к нефтегазовому сектору.
Прогнозы по ценам на нефть
- Эксперты Goldman Sachs ожидают, что стоимость нефти марки Brent может возрасти до 130 долларов за баррель до конца 2022 года. Подчеркивают, что на рынке фиксируют дефицит даже несмотря на замедление экономического роста, так что это тянет цены вверх.
- Если же сценарий с рецессией станет реальностью, то прогнозируют, что нефть может обвалиться до 65 долларов в этом году с последующим падением до 45 долларов в 2023 году. Это ведь непосредственно повлияет на спрос, согласно отчету Citigroup.