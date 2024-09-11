Обвал цен на нефть спровоцировал серьезную проблему для России

Резкий обвал на рынке нефти не обошел стороной российское сырье. Самая известная марка российской нефти также зафиксировала серьезный спад.

Цена Urals приблизилась к важной отметке

Из-за общего спада на рынке нефти, российское сырье Urals вплотную приблизилось к 60 долларов за баррель. Напомним, что именно такой ценовой потолок установили страны G7 для российской нефти в конце 2022 года, чтобы ограничить доходы Кремля после начала полномасштабного вторжения в Украину.

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На момент создания этого материала, нефть Urlas торгуется на рынке с ценой на уровне 64,26 доллара за баррель, зафиксировав спад более чем на 3%, согласно данным Investing.com. В то же время портал OilPrice сообщает, что российское сырье стоит 67,61 доллара за баррель.

Падение цен на нефть также спровоцировало то, что доходы России от продажи черного золота обвалились до самого низкого уровня с февраля. Это лишь подчеркивает те вызовы, с которыми сталкивается Кремль на фоне ослабления мирового рынка. Напомним, что торговую сессию во вторник, 10 сентября, эталонные бренды нефти завершили с существенным спадом.