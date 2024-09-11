Ціна Urals наблизилася до важливої позначки

Через загальний спад на ринку нафти, російська сировина Urals впритул наблизилася до 60 доларів за барель. Нагадаємо, що саме таку цінову стелю встановили країни G7 для російської нафти наприкінці 2022 року, аби обмежити доходи Кремля після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

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На момент створення цього матеріалу, нафта Urlas торгується на ринку з ціною на рівні 64,26 долара за барель, зафіксувавши спад на понад 3%, згідно з даними Investing.com. Водночас портал OilPrice повідомляє, що російська сировина коштує 67,61 долара за барель.

Падіння цін на нафту також спровокувало те, що доходи Росії від продажу чорного золота обвалилися до найнижчого рівня з лютого. Це лише підсвітлює ті виклики, з якими стикається Кремль на тлі послаблення світового ринку. Нагадаємо, що торгову сесію у вівторок, 10 вересня, еталонні бренди нафти завершили із суттєвим спадом.