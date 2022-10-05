Сколько стоят самые известные марки нефти

Во вторник, 4 октября, нефть Brent торгуется на рынке по цене 91,52 доллара за баррель. С начала сессии котировки этой марки выросли на 2,99%. По сравнению с предыдущим торговым днем фактическая цена сырья выросла на 3,55 доллара, согласно данным Finance! Yahoo.

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В то же время контракты на американскую нефть West Texas Intermediate стоят 86,47 доллара за баррель. По сравнению с данными торгов за предыдущий день нефть WTI выросла в цене на 3,28 доллара. Но за сегодняшнюю торговую сессию эта марка подорожала на 3,40%.

По данным Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:

марка нефти Brent торгуется на уровне 91,75 доллара за баррель (+3,03 доллара),

за баррель (+3,03 доллара), баррель американской нефти WTI торгуется по цене 86,37 доллара (+3,10 доллара).

Что происходит на рынке нефти

Важным фактором для рынка все еще остается предстоящая встреча ОПЕК+. Мероприятие запланировано на 5 октября. Дело в том, что блок может принять решение о сокращении добычи более чем на 1 миллион баррелей в день, чтобы поддержать цены, по данным Reuters. Еще один важный аспект – ослабление позиций доллара США на рынке. Поэтому сырье становится более доступным для владельцев других валют.

Прогнозы по ценам на нефть