На момент создания этого материала, Индекс доллара США колеблется на уровне 110,12, по данным Yahoo!Finance. С начала торгового дня котировки упали на 1,46%. Индекс начал день на уровне 111,59. Крайние позиции для Индекса доллара за год:
Максимально этот показатель вырастал до 114,78;
Тогда как минимум за аналогичный период зафиксировали на позиции в 93,28, согласно данным CNBC.
В то же время котировка WSJ Dollar Index (соотношение доллара США к 16 валютам) торгуется на уровне 110,08, согласно данным WSJ. С начала сессии этот показатель снизился на 1,49%. Последние данные по динамике WSJ Dollar Index за последний год:
За последний месяц этот показатель упал на 0,12%;
За 3 месяца индекс усилил позиции на 3,33%;
С начала 2022 года WSJ Dollar Index вырос на 14,70%;
За 12 месяцев Индекс укрепил свои позиции на 17,13%.