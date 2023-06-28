Последние изменения на рынке нефти

Торги во вторник, 27 июня, нефть марки Brent завершила с ценой на уровне 72,26 доллара за баррель. Сырье подешевело на 1,92 доллара или 2,6%.

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Фьючерсы на West Texas Intermediate к концу сессии торговались на уровне 67,70 доллара за баррель. Эта марка нефти упала в цене на 1,67 доллара или 2,4%, сообщает Reuters.

К теме! Украинский экономист Олег Гетман подробно объяснил, как повлияет на Россию изменение валютного фактора в рамках получения доходов от продажи нефти. Эксперт также рассказал о дальнейших перспективах государства-агрессора.

Согласно Bloomberg, актуальные цены на нефть колеблются на следующих уровнях:

Баррель нефти Brent стоит 72,26 доллара за баррель (-2,59%);

за баррель (-2,59%); Марка WTI торгуется на уровне 67,88 доллара за баррель (+0,27%).

Что влияет на стоимость нефти

Цены на нефть довольно существенно упали в рамках последней торговой сессии. Прежде всего, на рынок давит тот факт, что центральные банки могут и дальше повышать процентные ставки. Еще один фактор влияния – данные, свидетельствующие о меньших объемах резервов нефти и горючего в США, ведь в стране наступает пик летнего сезона, пишет издание Reuters.