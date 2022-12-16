Последние изменения на рынке нефти

В ходе торгов в четверг, 15 декабря, нефть Brent торговалась на рынке по цене на уровне 81,21 доллара за баррель. Сырье упало в цене на 1,49 доллара или 1,8% во время торговой сессии.

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Параллельно американская нефть, известная на рынке под маркой West Texas Intermediate, завершила торги с отметкой 76,11 доллара за баррель. С начала торгового дня сырье подешевело на 1,17 доллара или 1,5%, согласно данным Reuters.

По данным Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:

Марка нефти Brent торгуется на уровне 81,46 доллара за баррель (-1,24%);

за баррель (-1,24%); Баррель американской нефти WTI торгуется по цене 76,11 доллара за баррель (-1,17% доллара).

Что влияет на стоимость нефти

Нефть подешевела во время торгов на фоне беспокойства трейдеров по поводу перспектив спроса на горючее после усиления позиций доллара и дальнейшего повышения ставок центральными банками. Reuters.

Цены на нефть упали, поскольку выросли риски глобальной рецессии после того, как центральные банки провели еще один мощный раунд усиления.

– сообщил аналитик из компании OANDA.

В частности, Федеральный резерв на днях принял решение об увеличении ставки на 50 базовых пунктов, достигнув пикового уровня за последние 15 лет – с 2007 года.

Прогнозы экспертов по ценам на нефть: