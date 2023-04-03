Один из ключевых союзников официального Вашингтона в Азии добился согласия США на согласование исключительных условий в контексте ценового потолка для российской нефти. Речь идет о Японии.

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Исключение для Японии из нефтяных санкций против России

Этот шаг свидетельствует о серьезной зависимости Японии от российских энергоносителей. По мнению аналитиков, поэтому официальный Токио достаточно нерешительно поддерживают Украину. Например, Япония – это единственная страна из G7, которая отказывается от поставок летального оружия официальному Киеву после полномасштабной агрессии России.

Покупка российской нефти выше предельной цены, введенной 5 декабря 2022 года, даже если это незначительно и санкционированный США разрыв, свидетельствует об определенной "бреши" для единства усилий официального Вашингтона ввести глобальное ограничение на покупку российской сырой нефти на уровне 60 долларов за баррель. Как работает этот инструмент?

Государства-импортеры нефти, даже если они не сотрудничают с США, должны пользоваться страховыми и другими услугами компаний, работающих в американской юрисдикции или странах-союзниках США;

Страны G7, Европейский Союз и Австралия также договорились о правилах, запрещающих этим компаниям предоставлять услуги, если покупатель, стремящийся купить нефть из России, платит более 60 долларов за баррель;

Австралия также договорились о правилах, запрещающих этим компаниям предоставлять услуги, если покупатель, стремящийся купить нефть из России, платит более 60 долларов за баррель; На прошлой неделе Европейская комиссия сообщила о решении не уменьшать предельную цену на русскую нефть. Мол, текущий ценовой потолок доказал свою эффективность.

Позиция Японии

В Министерстве экономики, торговли и промышленности Японии заявили, что Токио хочет обеспечить доступ к основному продукту "Сахалина-2" – сжижаемого и поставляемого в Японию природного газа. Главная цель – иметь доступ к стабильным поставкам энергоносителей в страну.

Глава ведомства добавил, что небольшое количество сырой нефти добывают вместе с природным газом на "Сахалине-2", поэтому ее продажа необходима для того, чтобы продолжалось производство сжиженного природного газа.

Стоит добавить, что многие европейские страны, после полномасштабной агрессии, существенно уменьшили свою зависимость от российских энергоносителей. Напомним, Германия в начале 2023 года заявила о достижение полной энергетической независимости от России.

Однако Япония наоборот нарастила импорт природного газа от агрессора. В то же время подчеркивают, что импорт страны составляет "относительно небольшую" долю и составляет около одной десятой поставки.