Один из ключевых союзников официального Вашингтона в Азии добился согласия США на согласование исключительных условий в контексте ценового потолка для российской нефти. Речь идет о Японии.
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Исключение для Японии из нефтяных санкций против России
Этот шаг свидетельствует о серьезной зависимости Японии от российских энергоносителей. По мнению аналитиков, поэтому официальный Токио достаточно нерешительно поддерживают Украину. Например, Япония – это единственная страна из G7, которая отказывается от поставок летального оружия официальному Киеву после полномасштабной агрессии России.
Покупка российской нефти выше предельной цены, введенной 5 декабря 2022 года, даже если это незначительно и санкционированный США разрыв, свидетельствует об определенной "бреши" для единства усилий официального Вашингтона ввести глобальное ограничение на покупку российской сырой нефти на уровне 60 долларов за баррель. Как работает этот инструмент?
- Государства-импортеры нефти, даже если они не сотрудничают с США, должны пользоваться страховыми и другими услугами компаний, работающих в американской юрисдикции или странах-союзниках США;
- Страны G7, Европейский Союз и Австралия также договорились о правилах, запрещающих этим компаниям предоставлять услуги, если покупатель, стремящийся купить нефть из России, платит более 60 долларов за баррель;
- На прошлой неделе Европейская комиссия сообщила о решении не уменьшать предельную цену на русскую нефть. Мол, текущий ценовой потолок доказал свою эффективность.
Позиция Японии
В Министерстве экономики, торговли и промышленности Японии заявили, что Токио хочет обеспечить доступ к основному продукту "Сахалина-2" – сжижаемого и поставляемого в Японию природного газа. Главная цель – иметь доступ к стабильным поставкам энергоносителей в страну.
Глава ведомства добавил, что небольшое количество сырой нефти добывают вместе с природным газом на "Сахалине-2", поэтому ее продажа необходима для того, чтобы продолжалось производство сжиженного природного газа.
Стоит добавить, что многие европейские страны, после полномасштабной агрессии, существенно уменьшили свою зависимость от российских энергоносителей. Напомним, Германия в начале 2023 года заявила о достижение полной энергетической независимости от России.
Однако Япония наоборот нарастила импорт природного газа от агрессора. В то же время подчеркивают, что импорт страны составляет "относительно небольшую" долю и составляет около одной десятой поставки.