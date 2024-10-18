Неожиданный поворот: Индия, сотрудничающая с Россией, купила миллионы баррелей нефти из США

Индия, которая сотрудничает с Россией на рынке нефти, похоже диверсифицирует своих партнеров. Крупнейший нефтеперерабатывающий завод страны купил миллионы баррелей эталонного бренда нефти.

Индия покупает нефть из США

Государственная нефтегазовая компания Indian Oil Corp закупила миллионы баррелей американской нефти. Речь идет о марке нефти WTI. Также стоит добавить, что Indian Oil Corp – это крупнейший нефтеперерабатывающий завод в Индии, пишет Reuters.

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Согласно последним данным, индийская компания купила нефть WTI со сроками поставки на январь 2025 года. Кроме того, известно, что нефть продали компании Occidental и Mitsui. Обе компании продали по 2 миллиона баррелей нефти. Нефтеперерабатывающий завод также стремился приобрести нефть из Западной Африки или Северной Америки на тендере.

К теме! По состоянию на 18 октября 2024 года нефть WTI торгуется на рынке по цене на уровне 70,67 доллара за баррель, согласно данным Bloomberg.

Напомним, что Индия продолжает активно покупать российскую нефть. Интересно, что компания Indian Oil Corp в апреле 2024 года заявила о прекращении соглашения на поставку сырья с российской компанией. Однако уже через месяц снова начала покупать нефть из России.